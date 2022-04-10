ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນກະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງເປັນປະທານກອງປະຊຸມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ,ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທາງໄກໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ໄດ້ກໍ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນກະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງກໍ່ຕາມ ແຕ່ສະພາບການໂຄວິດ - 19 ພວມໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ມີອາການເຈັບໜັກຫຼຸດລົງ. ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໂດຍໄວ ແລະ ມີການ ເຕີບໂຕດີພໍສົມຄວນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາດຈະເກີດສາຍພັນໃໝ່ຈາກເຊື້ອໄວຣັດ SARS - CoV - 2 ໂດຍເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົ່ງຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ເມີນເສີຍ, ຖືເບົາຕໍ່ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 9 ເມສາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 14 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ 19, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສຳເລັດການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ ໃຫ້ເດັກມີອາຍຸແຕ່ 12 -18 ປີໃນເດືອນເມສານີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເຫນີ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຕິດຕາມສະພາບການ, ການຜັນແປໂລກລະບາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຍູ້ແຮງການສັກວັກຊິນໃຫ້ໄວກວ່າອີກ, ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄ້ວາ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ການຜະລິດວັກຊິນ, ຢຸກຢາຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ບົນຈິດໃຈຕິດຕາມໃກ້ຊິດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ຄຳເຕືອນຂອງບັນດາອົງການສາກົນ, ຫລຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານວິຊາສະເພາະ, ວິທະຍາສາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)