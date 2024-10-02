ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ນະວັດຕະກຳຕ້ອງໄປທັນ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນພ້ອມກັບໂລກ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຖືນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າແກ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ຊີ້ນຳສຳຫຼວດກວດກາ, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ, ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຢ່າງແຮງ ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈອຳນວຍທຸກຄວາມສະດວກ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊອບທຳໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຈະແມ່ນຫົວໃຈຂອງລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳ, ແມ່ນບ່ອນອີງແກ່ການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງທົ່ວໂລກຂອງ ຫວຽດນາມ. ສູນກໍນຳພາທ່າອ່ຽງ, ແຜ່ກະຈາຍຈິນຕະນາການປະດິດຄິດສ້າງ, ຍົກລະດັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຂອງນະວັດຕະກຳ, ມີຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າເຕັກໂນໂລຢີ, ບືນຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອໝູນໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນກຳນົດທິດ, ນຳພາອະນາຄົດຂອງມະນຸດອີກດ້ວຍ”.