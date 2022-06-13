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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ກຳ​ມະ​ກອນ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານກ່​ວາ 4.500 ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແບບໂດຍ​ກົງ ແລະ ທາງ​ໄກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢຶນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢຶນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ວາ 4.500 ຄົນແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກ ຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ 63 ແຫ່ງໃນບັນດາແຂວງນະຄອນ. ລາຍການໂດຍສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກຢາງ ຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງມາດຖະໜາຢາກພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢຶນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ. ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທາດແທ້ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຂອງພັກ ແມ່ນແນວຄິດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນຳພາປະຕິວັດ.

    ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ພະນັກງານກຳມະບານ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນ, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຍົກອອກ.

    ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳໃນບໍລິເວນແຂວງ ບັກຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຄິດ​ເຖິງ ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ຂອງປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ຄະ​ນ​ະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮ່າ​ຕິງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຄິດ​ເຖິງ “ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ” ຂອງປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ​ສະ​ຫງວນ​ໃຫ້​ຄະ​ນ​ະ​ພັກ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮ່າ​ຕິງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນປະທ່ານໂຮ່ຈີມິນ ຢ້ຽມຢາມ ຮ່າຕິງ (15 ມິຖຸນາ 1957 – 16 ມິຖຸນາ 2022), 15 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນຮ່າຕິງ (28 ພຶດສະພາ 2007 – 28 ພຶດສະພາ 2022).
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