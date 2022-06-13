ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມສົນທະນາກັບກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ວາ 4.500 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢຶນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ວາ 4.500 ຄົນແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກ ຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ 63 ແຫ່ງໃນບັນດາແຂວງນະຄອນ. ລາຍການໂດຍສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກຢາງ ຈັດຂຶ້ນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳມະກອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງມາດຖະໜາຢາກພັດທະນາປະເທດຊາດ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢຶນວ່າ ພັກ, ລັດ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຍຸດທະສາດ, ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ. ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທາດແທ້ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ຂອງພັກ ແມ່ນແນວຄິດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນຳພາປະຕິວັດ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງຫຼາຍຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ພະນັກງານກຳມະບານ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນ, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາເຊິ່ງກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຍົກອອກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳໃນບໍລິເວນແຂວງ ບັກຢາງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)