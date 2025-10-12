ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເຮືອນຢູ່ ແລະ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບ ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມທີ 2 ດ້ວຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ທີ່ 1 ແມ່ນມາດຕະການເພີ່ມແຫຼ່ງສະໜອງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ເຮືອນຢູ່ການຄ້າມີລາຄາເໝາະສົມ. ມາດຕະການທີ 2 ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈາຍການລົງທຶນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນລາຄາຜະລິດຕະພັນ. ທີ 3 ແມ່ນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍພາສີອາກອນທີ່ສອດຄ່ອງເພື່ອສະກັດກັ້ນການກັກຕຸນ, ເພີ່ມລະຄາສູງເມື່ອທຽບກັບລາຄາສະເລ່ຍຂອງຕະຫຼາດ. ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເຮັດແນວໃດເພື່ອປັບປຸງ, ບຸລິມະສິດ, ຈັດແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຊື້ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ, ເຮືອນຢູ່ການຄ້າມີລາຄາເໝາະສົມ.