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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ. ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ໃຕ້ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ Pretoria, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະກິດ ອາຟະລິກາໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ 13 ຫາວັນທີ 16 ກັນຍາ.
ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຟະລິກາໃຕ້ Candith Mashego-Dlamini ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ O.R. Tambo (ພາບ: TTXVN)

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການພັກສະມັດຊາແຫ່ງຊາດ ອາຟະລິກາ (ANC) ກຳອຳນາດ ຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້; ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ອາຟະລິກາໃຕ້; ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອາຟະລິກາໃຕ້ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ອາຟະລິກາໃຕ້; ຕ້ອນຮັບການນຳ ແລະ ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ອາຟະລິກາໃຕ້; ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້. ພິເສດ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ກໍຈະເຂົ້າຢ້ຽມຊົມງານວາງະແດງ, ຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟະລິກາໃຕ້, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 30 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈີນ -ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດຈີນ -ອາຊຽນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະນຳຫນ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ -ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 20 ຢູ່ ນະຄອນຫນານຫນິງ ແຂວງ ກວາງສີ ປະເທດຈີນ.ແ
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