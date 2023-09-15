ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢ້ຽມຢາມ ສ. ອາຟະລິກາ ໃຕ້ ຢ່າງເປັນທາງການ
ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາຟະລິກາໃຕ້, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຫຼາຍສະບັບ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການພັກສະມັດຊາແຫ່ງຊາດ ອາຟະລິກາ (ANC) ກຳອຳນາດ ຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້; ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ອາຟະລິກາໃຕ້; ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອາຟະລິກາໃຕ້ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ອາຟະລິກາໃຕ້; ຕ້ອນຮັບການນຳ ແລະ ນັກທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ອາຟະລິກາໃຕ້; ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້. ພິເສດ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ກໍຈະເຂົ້າຢ້ຽມຊົມງານວາງະແດງ, ຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ສູນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟະລິກາໃຕ້, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 78 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 30 ປີ.