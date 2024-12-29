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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ນັກ​ຮຽນ​ຄ້​ວາ​ໄດ້​ລາງວັນ Olympic ແລະ ວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ​ເຕັກ​ນິກ​ສາ​ກົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດານັກຮຽນມີຜົນງານດີເດັນໃນການເສັງ Olympic ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກສາກົນ ປີ 2024.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ພົບປະກັບຄະນະນັກຮຽນຄ້ວາໄດ້ລາງວັນ Olympic ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກສາກົນ (ພາບ: TTXVN )

ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ມີ8ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ Olympic ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 38 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ໝາກຜົນແມ່ນບັນລຸລື່ນກາຍເມື່ອທຽບກັບຊຸມປີກ່ອນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 12 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 15 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 10 ຫຼຽນ ແລະ 1 ໃບຍ້ອງຍໍ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກນ້ອງສືບຕໍ່ມີຄວາມຄິດ, ວິທີການເພື່ອພິຊິກຜົນງານໃໝ່ທີ່ສູງກວ່າໃນອະນາຄົດ. ພວກນ້ອງຕ້ອງວາງອອກເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະ ປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຍັງໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ, ສັງຄົມ, ປະເທດຊາດເຮົາ, ເພື່ອມີກຳລັງໜູນສູ້ຊົນ, ມີວິທີການເພື່ອຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ການນຳໂລກສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Manmohan Singh

ວັນທີ 27 ທັນວາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ມີການນຳໂລກຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນເດຍ Droupadi Murmu ແລະທ່ານນາຍົກລດັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຕໍ່ການເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manmohan Singh ໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 26 ທັນວາ ລວມອາຍຸ 92 ປີ.
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