ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ພົບປະກັບຄະນະນັກຮຽນຄ້ວາໄດ້ລາງວັນ Olympic ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກສາກົນ
ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ມີ8ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ Olympic ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 38 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ໝາກຜົນແມ່ນບັນລຸລື່ນກາຍເມື່ອທຽບກັບຊຸມປີກ່ອນ, ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 12 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 15 ຫຼຽນ, ຫຼຽນທອງ 10 ຫຼຽນ ແລະ 1 ໃບຍ້ອງຍໍ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກນ້ອງສືບຕໍ່ມີຄວາມຄິດ, ວິທີການເພື່ອພິຊິກຜົນງານໃໝ່ທີ່ສູງກວ່າໃນອະນາຄົດ. ພວກນ້ອງຕ້ອງວາງອອກເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະ ປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຍັງໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ, ສັງຄົມ, ປະເທດຊາດເຮົາ, ເພື່ອມີກຳລັງໜູນສູ້ຊົນ, ມີວິທີການເພື່ອຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.