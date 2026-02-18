Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງອອກ​ຈາກ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ອາເມລິກາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄຂສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ປະທານຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສະພາສັນຕິພາບເຂດ ກາຊາ.
  ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ອາເມລິກາ (ພາບ: TTXVN)  

ຜນການສັນຕິພາບ ແລະ ສະພາສັນຕິພາບ ໂດຍທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ສະເໜີ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດນັບແຕ່ເມື່ອການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ 2023, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາຝ່າຍສົນທະນາ, ເຈລະຈາມຸ່ງໄປເຖິງການຢຸດຕິການປະທະກັນ, ບັນລຸໄດ້ມາດຕະການສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນ ກໍເຫັນດີເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມທັງບັນດາປະເທດທີ່ລົງນາມໃນກົດບັດ ສະພາສັນຕິພາບຢູ່ Davos, ສະວິດ, ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເມືອງ, ແຕ່ພວມຢູ່ໃນໄລຍະສຶກສາສ້າງແຜນການຜັນຂະຫຍາຍ, ຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງລະອຽດເທື່ອ.   

        ການປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ບັນດາມາດຕະການຮ່ວມມືສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ ຍື່ນ​​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ ຍື່ນ​​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ທ່ານ ຫງວຽນນາມເຢືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ. ອາຣັບ ອີຢິບ ແລະ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas, ກາຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມບໍ່ປະຈຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top