ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ປູກຕົ້ນໄມ້ໃນມື້ນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ
ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນການສ້າງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ປະກອບສ່ວນຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍທິດລົງລະດັບ 0 ແລະ ການຮັບມືກັບການຫັນປ່ຽນຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢູ່ພິທີປຸກລະດົມບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ຍາມລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຢູ່ບໍລິເວນໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພິພິທະພັນພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (ຮ່າໂນ້ຍ).
ທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງ 66 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ປຸກລະດົມບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ເດືອນຈຽງບຸນເຕັດ ປີ 1960, ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການມະຫາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ປູກຕົ້ນໄມ້ຕື່ມອີກໜຶ່ງຕົ້ນ ແມ່ນຝາກຝັງຕື່ມຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ອະນາຄົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃສ່ໃຈວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ, ໄພທຳມະຊາດສັບສົນ, ດັ່ງນັ້ນ ການປູກຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຫຼາຍກວ່າ; ການປູກຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການບົວລະບັດ, ປົກປ້ອງປ່າ. ແຕ່ລະທ້ອງຖິນຕ້ອງເລືອກຕົ້ນໄມ້ຖືກຕ້ອງ, ປູກຖືກບ່ອນ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ໝັ້ນໜຽວຍາວນານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທັດສະນະລຸລ່ວງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແມ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແຕ່ບໍ່ປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຕ້ອງຕິດພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ສ້າງຕົວເມືອງທັນສະໄໝ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.