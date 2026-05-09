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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ມີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສີ​ລັງ​ກາ

ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອ​ບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ສີ​ລັງ​ກາ, ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ມີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສີ​ລັງ​ກາ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ມີ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສີ​ລັງ​ກາ.
  ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ກ່າວ​ປາ​ໄສຕໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສີ​ລັງ​ກາ (ພາບ: TTXVN)  

ນະ​ທີ່​ນີ້, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້ແບ່ງ​ປັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

“ຖື​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ, ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ. ການພັດ​ທະ​ນາ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ການ​ເຕີ​ບ​ໂຕ GDP ເທົ່າ​ນັ້ນ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ວັດ​ແທກ​ດ້ວຍ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີກວ່າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ດ້ວຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ຂອງ​ເດັກ, ດ້ວຍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂ​ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ດ້ວຍ​ທັດ​ສະ​ນະ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ກົກ”, ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຕິດ​ພັນ​ການ​ເຕີ​ບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ, ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ສຶກ​ສາ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ຍ​ົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີວ​ິດ. ປະ​ຊາ​ຊົນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊົມ​ໃຊ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ກຳ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ, ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ເຈົ້າ​ຂອງວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອີກ​ດ້ວຍ”.

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ທິດ​ທາງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພ້ອມ​ກັນ​ຜ​ັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈ​ະ​ມາ​ເຖິງ. ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ຄະ​ນະຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ໄປ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ຢູ່​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ຢ້​ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ວາງ​ສະ​ແດງກ່ຽວ​ກັບ ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ໝຸດ​ຊຸມ​ຊົນ Colombo.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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