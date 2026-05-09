ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ສີລັງກາ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການພັດທະນາ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກຳລັງໜູນຂອງການພັດທະນາ. ການພັດທະນາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຕີບໂຕ GDP ເທົ່ານັ້ນ, ການພັດທະນາຕ້ອງໄດ້ວັດແທກດ້ວຍຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າຂອງປະຊາຊົນ, ດ້ວຍໂອກາດຮ່ຳຮຽນຂອງເດັກ, ດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳທີ່ຖາວອນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ. ດ້ວຍທັດສະນະ “ປະຊາຊົນເປັນກົກ”, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຕິດພັນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດກັບຄວາມທຸກຍາກ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດ. ປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍຊົມໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຈົ້າກຳປະດິດຄິດສ້າງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການພັດທະນາອີກດ້ວຍ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກໍໄດ້ສະເໜີບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສອນສະຖານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງກ່ຽວກັບ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຫໍສະໝຸດຊຸມຊົນ Colombo.