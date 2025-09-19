ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານ
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆຕ້ອງຮັບປະກັນວິໄສທັດສັງລວມໄບຍະຍາວ ເພື່ອນຳພາການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ນີ້ແມ່ນຄຳເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກລັດຖະບານກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງທັດສະນະ, ຈິດໃຈຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ແມ່ນຕ້ອງນຳໃຊ້ຄຸນຄ່າທີ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄຸນຄ່າທີ່ດິນຢ່າງຍຸດຕິທຳ, ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງຊົນນະບົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ແຈ້ງຄວາມຮຽກຮ້ອງລວມແມ່ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນວິໄສທັດພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ມີລັກສະລະສັງລວມໄລຍະຍາວ, ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອນຳພາການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ລະອຽດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນແມ່ນຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ຖືກຈຸດຫຼັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີຈຸດສຸມ. ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງຮັບປະກັນການຮຽກຮ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໄພ, ປະຕິບັດງ່າຍ, ລາຍຈ່າຍຕ່ຳ, ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນ, ຮັບປະກັນລັກສະນະແກ່ງແຍ້ງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.