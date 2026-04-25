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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ດ່ານັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໃນການຫັນບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຂອງສູນກາງໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການການກະທຳໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັ​ນທີ່ການເຮັດວຽກ  

ຕອ​ນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 25 ເມ​ສາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະນະປະຈຳຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຈຸດ​ສຸມ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ນະ​ຄ​ອນ.

ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ດ່ານັ້ງ ໃນ​ການ​ຫັນ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງການການ​ກະ​ທຳ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ. ເມື່ອເນັ້ນ​ໜັກ​ໃນໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຖື​ວ່າ:

“ສຸມ​ໃສ່​ເປ​ັນ​ຢ່າງ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ແຕ່​ຕ້ອງ​ຍືນ​ຍົງ, ແທດ​ຈິງ​ ແລະ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ; ຮູບ​ແບບ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະນຸດ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ​ແຫຼ່​ງ​ກຳ​ລັງ. ຕ້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງແຮງຕໍ່​ບັນ​ດາບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ສູງ ແລະ ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ໃຫຍ່, ຄື: ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ມີ​ຄຸ​ນ​ນະ​ພາບ​ສ​ູງ, ການທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ, logistics, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສູງ, ການ​ເງິນ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ…”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງຂອງ UNESCO ເພື່ອມະນຸດ

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ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນວິໄສທັດ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງ “UNESCO ເພື່ອມະນຸດ”, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງອົງການ
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