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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຕົວສະຫະສະມາຄົມຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ

ພັກ ແລະ ລັດ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 57 ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນໃຈກາງຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.
(ການນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະສະມາຄົມຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 1 ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພັກ ແລະ ລັດ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ, ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 57 ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນໃຈກາງຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:

“ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້ານຳໃຊ້, ເປັນເຈົ້າ, ກ້າວໄປເຖິງເລື່ອງເປັນເຈົ້າບັນດາຂໍ້ມູນເປັນແກ່ນສານ, ພິເສດແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດ (AI), ຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (big data), blockchain ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ (computing). ຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານ AI ເປີດ ລະດັບຊາດ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດສາມາດສຳຜັດ, ນຳໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ທົ່ວສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ກໍ່ຄືການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດດ້ານນິຕິບັນຍັດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ​ ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ທີ່ການອວຍພອນ, ທ່ານພົນໂທ ເລກວາງມິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກ່ອນນີ້ 70 ປີໄດ້ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານ, ສ້າງບາດລ້ຽວອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວ.
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