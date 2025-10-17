ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ ທາຍງວຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1 (16 ຕຸລາ 1945 – 16 ຕຸລາ 2025) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 2.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈິມິນ ຄັ້ງທີ 2 ໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານເຊິ່ງພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1 ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເຂດປ້ອງກັນໃນບໍລິເວນເຂດທະຫານໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ ຕິດພັນກັບທ່າຮົບຄວາມໝັ້ນຄົງປະຊາຊົນຢ່າງໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ; ຕິດພັນການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບການປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ ອະທິປະໄຕ, ທ້ອນໂຮມປະທດຊາດ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ”.