ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານເຊິ່ງພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1 ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ ທາຍງວຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1 (16 ຕຸລາ 1945 – 16 ຕຸລາ 2025) ແລະ ຮັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງທີ 2.

        ທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ປະດັບຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈິມິນ ຄັ້ງທີ 2 ໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານເຊິ່ງພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງປະກອບອາວຸດທະຫານເຂດ 1 ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

        “ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເຂດປ້ອງກັນໃນບໍລິເວນເຂດທະຫານໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ ຕິດພັນກັບທ່າຮົບຄວາມໝັ້ນຄົງປະຊາຊົນຢ່າງໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ; ຕິດພັນການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບການປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ ອະທິປະໄຕ, ທ້ອນໂຮມປະທດຊາດ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ແຟັງລັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
