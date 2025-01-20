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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງາມພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ “ດຳລົງຊີວິດໃຈດວງໃຈປະຊາຊົນ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເປັນເຈົ້າການກວດກາຄື, ດັດປັບ, ຈັດແບ່ງວຽກງານ, ຈັດແບ່ງຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງການສ້າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ “ດຳລົງຊີວິດໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ” ເພື່ອພົບປະ, ຍ້ອງຍໍ, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນຮາກຖານດີເດັ່ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເປັນເຈົ້າການກວດກາຄື, ດັດປັບ, ຈັດແບ່ງວຽກງານ, ຈັດແບ່ງຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງການສ້າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ພາຍຫຼັງຫັນກົງຈັກເປັນກະທັດລັດ, ບັນດາຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງພັກ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຕຳຫຼວດຂັ້ນຮາກຖານ ໃຫ້ມີກຳລັງຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍ ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ ກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົມພັນ 2 ຝ່າຍ

ຖະແຫຼງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ຝ່າຍຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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