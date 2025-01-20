ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງາມພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ “ດຳລົງຊີວິດໃຈດວງໃຈປະຊາຊົນ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນສີລະປະ “ດຳລົງຊີວິດໃນດວງໃຈປະຊາຊົນ” ເພື່ອພົບປະ, ຍ້ອງຍໍ, ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນຮາກຖານດີເດັ່ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ອົງຄະນະພັກຕຳຫຼວດສູນກາງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເປັນເຈົ້າການກວດກາຄື, ດັດປັບ, ຈັດແບ່ງວຽກງານ, ຈັດແບ່ງຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງການສ້າງຕຳຫຼວດຂັ້ນຕາແສງຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ພາຍຫຼັງຫັນກົງຈັກເປັນກະທັດລັດ, ບັນດາຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງພັກ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຕຳຫຼວດຂັ້ນຮາກຖານ ໃຫ້ມີກຳລັງຄວາມສາມາດຢ່າງພຽງພໍ ຕອບສະໜອງທຸກຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.