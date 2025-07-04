ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງສິລະປະ “ຈົດຈຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ສຽງທະຫານເຄື່ອນທັບດັງກ້ອງ”
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 05 ຂອງກົມການເມືອງຊຸດທີ 12 ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນອົງຄະນະພັກການທະຫານ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສີລະປະ “ຈົດຈຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ - ສຽງທະຫານເຄື່ອນທັບດັງກ້ອງ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ.
ທີ່ລາຍການ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບພາບກ່ຽວກັບຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນໄລຍະ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 05 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຮັບຟັງການແບ່ງປັນບັນດາເລື່ອງລາວຂອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ ໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ປະທານໂຮ່ຈິມິນ ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການເປັນແບບຢ່າງ, ການດຳລົງຊີວິດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ບົດບາດເປັນຢ່າງດີ…
ລາຍການລວມມີບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຍ້ອງຍໍພັກ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ກອງທັບ.