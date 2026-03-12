Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນລະດັບຊາດ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2026 ຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ທ່ານຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເຈິ່ນເກິມຕູ.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນລະດັບຊາດ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີແບບມີແຜນ, ແນ່ນອນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:

“ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຊີ້ນຳການຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ວິສາຫະກິດ. ກວດກາ, ຕີລາຄາຄືນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວມນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດການຜະລິດ ເພື່ອມີມາດຕະການຍົກລະດັບ, ຫັນປ່ຽນເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງສະມັດຕະພາບການອອກແຮງງານໃຫ້ສູງກວ່າ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງເຂົ້າໃຂການປະຕິບັດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກຂອງປະເທດຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

