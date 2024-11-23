ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືທີ່ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີນຳກັນ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ກວດກາຄືນ ແລະ ເຈລະຈາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ ມາເລເຊຍ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເລື່ອງຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນສະພາບການໃໝ່.
ກໍ່ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະລວມກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຫຼື ນາບຂູ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ຫຼີກລ່ຽງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ປະຕິບັດ DOC, ເຈລະຈາເພື່ອບັນລຸ COC ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໂດຍໄວ.