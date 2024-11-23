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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືທີ່ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີນຳກັນ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາທິດທາງຮ່ວມມືທີ່ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີນຳກັນ; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ກວດກາຄືນ ແລະ ເຈລະຈາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ ມາເລເຊຍ.

        ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາສູງ ມາເລເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເລື່ອງຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນສະພາບການໃໝ່.

        ກໍ່ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະລວມກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງ ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຫຼື ນາບຂູ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ, ຫຼີກລ່ຽງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ປະຕິບັດ DOC, ເຈລະຈາເພື່ອບັນລຸ COC ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຕ້ານ​ການ​ທໍ​ລະ​ມານ

ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນ ສະໜອງບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະໂຫຍດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຕ້ານການທໍລະມານຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ....
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