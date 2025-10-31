ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ David Lammy ແມ່ນການນຳຜູ້ທຳອິດຂອງ ອັງກິດ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພົບປະ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ແລະ ສະເໜີວ່າ ພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມ, ລັດຖະບານ 2 ຝ່າຍສ້າງແຜນການກະທຳ, ປັບປຸງບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາກົນໄກໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ປະເທດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 15 ຕື້ USD, ຊອກຫາ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການປະພາຄານ, ດີເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍອັນດີງາມ.