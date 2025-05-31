ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມັກ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 29 – 30 ພຶດສະພາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການປະສານງານ, ກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ພິເສດແມ່ນໃນວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາສ້າງລາຍການເຮັດວຽກຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ, ວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຮັບໃຊ້ການນຳ 2 ພັກ.
ສ່ວນທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມັກ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ກໍ່ຈະມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງໃຫ້ສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ.