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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບ

ວັນທີ 11 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຜູ້ແທນດີເດັ່ນ 80 ຄົນທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ແທນກອງທັບ 450 ຄົນມາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນກອງທັບອາຍຸການ 2022-2027.
  ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ແທນກອງທັບດີເດັ່ນ 80 ຄົນ  

 ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວໜຸ່ມກອງທັບຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ຳຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນຳໃຊ້ບັນດາຜົນງານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ເປັນເຈົ້າອາວຸດພາຫະນະເຕັກນິກ; ຄົ້ນຄວ້າ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຝຶກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ,  ອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ...; ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ປະຈັນບານ, ນຳໜ້າໃນການປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບຢ່າງມີໄຊ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບ່ອນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລຳບາກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກັບຕ່າງປະເທດ, ປະກອບ ສ່ວນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກັບປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຕາມນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ໃນເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2022 (22 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ຫວຽດນາມ), ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ອາຍຸການ 2023-2025 ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ).
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