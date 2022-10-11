ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກອງທັບ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວໜຸ່ມກອງທັບຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່ຳຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນຳໃຊ້ບັນດາຜົນງານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນຂົງເຂດການທະຫານ, ເປັນເຈົ້າອາວຸດພາຫະນະເຕັກນິກ; ຄົ້ນຄວ້າ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຝຶກຊ້ອມ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ...; ແມ່ນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ປະຈັນບານ, ນຳໜ້າໃນການປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບຢ່າງມີໄຊ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບ່ອນປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລຳບາກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກັບຕ່າງປະເທດ, ປະກອບ ສ່ວນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດກັບປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.