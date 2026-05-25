ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສິງກະໂປ
ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Tharman Shanmugaratnam, ປະທານາທິບໍດີ ສ.ສິງກະໂປ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສິງກະໂປ ແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ພຶດສະພາ.
ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Bastian Giegerich, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ (IISS), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ.