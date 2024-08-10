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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນັດສາມັນຂອງກົມການເມືອງ

ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ໄດ້ຕິດຕາມທັງລາຍການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງດ້ວຍບັນດາຮູບແບບຢ່າງມີໄຫວພິບ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນັດສາມັນຂອງກົມການເມືອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນຫາສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງຕາມສິດແກ້ໄຂຂອງກົມການເມືອງ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາວ່າ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ໄດ້ຕິດຕາມທັງລາຍການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ, ຜັນຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງດ້ວຍບັນດາຮູບແບບຢ່າງມີໄຫວພິບ, ນັບທັງເຊິງໜ້າ ແລະ ອອນລາຍ, ເພື່ອປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກທີ່ໄດ້ວາງອອກມີປະສິດທິຜົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານວຽກງານຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂານັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີຍັງຫຼາຍຢູ່. ບັນດາບັນຫາ, ຂົງເຂດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໃນປີ 2025, ປີສຸດທ້າຍຂອງບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໄດ້ວາງອອກ, ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົມການເມືອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ້ໄຂໝວດບັນດາແຜນຮ່າງຍື່ນສະເໜີກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 10 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ; ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດຢ່າງທັນການ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ພາຍຫຼັງໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນວາເລ 2 ອາທິດ Olympic Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບດ້ານຂອບຂະໜາດ, ຈຸດພິເສດສະເພາະໃນບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດທີ່ປະເອີບໃຈ, ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຝະລັ່ງ. ເຫດການກິລາໃຫ່ຍກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ ຍັງໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.
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