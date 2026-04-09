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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ແມ່ນປະເທດທີ 2 ໃນໂລກໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ, ຖັດຈາກ ກາຕາ.

  (ພາບ​ປະ​ກອບ: VOV)  

ວັນ​ທີ 07 ເມ​ສາ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ເຊັນ​ຂໍ້​ຕ​ົກ​ລົງໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ​ (ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ). ຫວຽດ​ນາມ ​ແມ່ນປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ແລະ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ 2 ໃນ​ໂລກ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຖັດ​ຈາກ ກາ​ຕ​າ.

ເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ນັ້ນ, ຜ່ານນັ້ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ອາ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ແລະ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ 2 ໃນ​ໂລກ ແມ່​ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ດ້ວຍ​ຖາ​ໜ້າ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທາງ​ການ, ຫວຽດ​ນາມ ສາ​ມາດ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ແທດ​ຈິງກວ່າ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ສ້າງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອບ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສາ​ກົນ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ.

ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສາ​ກົນ​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່​ມ​ທະ​ວີການ​ປ້ອງ​ກັນ, ກວດ​ພົບ, ​ສືບ​ສວນ ແລະ ​ປັບ​ໄໝ​ລົງ​ໂທດ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຄວາມເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​​ທາງ​ສັງ​ຄົມ ໃນ​ສະ​ພາບ​ກາ​ນ​ຫັນ​ເປັນ​ດ​ີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ກວ້າງ​ຂ​ວາງ.

ສົນ​ທິ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ເປີດ​ເຊັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໃນ​ເດືອນ ຕຸ​ລາ 2025. ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍານີ້​ໄດ້​ໃສ່​ຊື່​ຕາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ແມ່ນຂີດ​ໝາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້​າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ແລະ ທີ່​ຕ​ັ້ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ລວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ກ່ຳ​ປັ່ນຂົນ​ສົ່ງໂດຍສານ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ປະ​ມານ 120 ຄົນ ເດີນທາງອອກ​ຈາກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຄມ​ທະ​ເລ Tajoura, ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ລີ​ບີ ໃນ​ວັນ​ທີ 05 ເມ​ສາ ຖືກ​ຂວ້ຳ​ຍ້ອນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂສະພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ.
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