ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ທະຫານເຂດ 5
ພິທີຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນຂອງທະຫານເຂດ 5, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ ດ່ານັ້ງ. ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ທະຫານເຂດ 5.
ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລ້ວ, ປະເທດຊາດພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ສູງກ່ຽວກັບພື້ນຖານປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຂັ້ມແຂງ. ສະນັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ກໍ່ສ້າງທະຫານເຂດ 5 ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັງງານຢ່າງແທດຈິງ; ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຝຶກຊ້ອມ, ຝຶກອົບຮົບ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຢ່າງແຮງ; ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແຮງ; ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດສູ້ຮົບໃນເງື່ອນໄຂສົງຄາມເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຖືກຳລັງແກ້ໄຂບັນດາສະພາບການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່, ການກູ້ໄພກູ້ຊີບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ອະນຸສາວະລີນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ.