ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບບັນດາການນຳ ຈີນ
ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຍາມໃດກໍ່ຖືການພັດທະນາສາຍພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໜີປາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງພາວະວິໄສ, ການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດໂດຍລວມ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາ ແລະ ຕັດສິນໃຈພ້ອມກັບ ຈີນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບ ທ່ານປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຈາວເລືອຈີ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍຢືນຢັນເລື່ອງຖືເປັນສຳຄັນການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈີນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນສັງລວມ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.