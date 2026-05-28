ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ໂສພອນ ຊາຣັມ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ພຶດສະພາ), ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ໄທ ໂສພອນ ຊາຣັມ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ມີໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານໄລຍະ 2026 – 2031 ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ທີ່ການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ, ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ…
2 ຝ່າຍກໍ່ຢືນຢັນຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາກົນໄກລະຫວ່າງລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີໃນ ອາຊຽນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ.