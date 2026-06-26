ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ
ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Saadi Salama, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຢຶດໝັ້ນການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຢ່າງຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ແບ່ງເບົາຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສູນເສຍເຊິ່ງປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ພວມຜ່ານຜ່າພາຍຫຼັງເກີດການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ເປັນເວລາເກືອບ 3 ປີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນ, ໜູນຊ່ວຍລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາມາດຕະການຍາວນານ, ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການສັນຕິພາບຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ບົນພື້ນຖານມາດຕະການແກ້ໄຂ 2 ລັດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດທູດ Saadi Salama ຢືນຢັນວ່າ ຈະນຳເອົາ “ເລື່ອງລາວ ຫວຽດນາມ” ເພື່ອສ້າງເປັນແຫຼ່ງແຮງໃຈໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ເຖິງວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ.