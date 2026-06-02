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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຈຳນວໜຶ່ງຢູ່ ຟີລິບປິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຟີລິບປິນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຈຳນວໜຶ່ງຢູ່ ຟີລິບປິນ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດຈຳນວໜຶ່ງຢູ່ ຟີລິບປິນ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບປະ​ທານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ ອາ​ຊີ (ADB), ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ADB ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ແກ່ງ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Aboitiz Foods, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຊຸກ​ຍູ້​ກະ​ສິ​ກຳ​ສີ​ຂຽວ, ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ, ລ​ະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັ​ນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ.

ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ພາກ​ພື້ນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ WHO ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ຈັດ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາ​ດ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la

ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la

ບົດຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາຄັ້ງທີ 23 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງໃນວົງການນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນໂດຍໄວ.
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