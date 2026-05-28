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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກຸນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດຕາມທິດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ກັນ, ດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ ແລະ ການພັດທະນາໃໝ່ດ້ານຄຸນນະພາບ
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາ​ຊະ​ອານ​າ​ຈັກ ໄທ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ (ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 – 29 ພຶດ​ສະ​ພາ), ຕອນ​ເຊົ້າ​ວ​ັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ບາ​ງກອກ, ພາຍ​ຫຼັງ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄ​ະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ແລ​ະ ທ່ານ ອະ​ນຸ​ທິ​ນ ​ຊານ​ວິ​ຣະ​ກຸນ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ.

ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ, ການ​ນຳ 2 ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຕາມ​ທິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ, ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃໝ່ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ; ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ 2 ສົ້ນ​ແຕ່​ລະ​ດັບ 22 ຕື້ USD ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 25 ຕື້ USD.

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ 2 ຝ່າຍ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ລວມ​ໂດຍ​ໄວ ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ “3 ເຊື່ອມ​ຕໍ່” ສຳ​ຄັນ, ລວມມີ: ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ສະ​ໜອງ, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ເຊື່ອມ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບຍ​ື​ນ​ຍົງ.

ການ​ນຳ 2 ທ່​ານ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັ​ນ​ຂອງ​ເລື່ອງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ການ​ສຶກ​ສາ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ. 2 ຝ່າຍ​ຢືນ​ຢັນຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົນ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ.

ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ, ການ​ນຳ 2 ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ເພື່​ອ​ແຈ້ງ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ. ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສື່ມວນ​ຊົນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ຮູ​້​ວ່າ:

“2 ຝ່າຍ​ເຫັນ​ດີ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ, ຖືນີ້​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ເມືອງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ຍາວ​ນານ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ. 2 ຝ່າຍກໍ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ, ການ​ພົບ​ປະ​ຂັ້ນ​ສູງ​ທຸກ​ຂັ້ນ, ທຸກ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ໃນ​ທ​ຸກ​ຊ່ອງ​ທາງ. ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ, ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ 2 ຝ່າຍ, ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາບໍ່​ໃຫ້​ບຸ​ກ​ຄົນ, ອົງ​ການ​ໃດ​ນຳ​ໃຊ້​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ 2 ສົ້ນ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 25 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ ຕາມ​ທິດ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 28 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊ​ອັບ​ແວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ (VINASA) ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026.
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