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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຍົກອອກບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຂອງວຽກງານການຕ່າງປະເທດ

ການພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໜ້າທີ່ “ຈຸດສຸມ, ເປັນປະຈຳ”, ຮັກສາບົດບາດນຳໜ້າໃນປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດແຕ່ໄວ, ແຕ່ໄກ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສາກົນທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 11 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຫ​ໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ກົມ​ການ​ເມືອງ, ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ຮໍ່າ​ຮຽນ, ຊາບ​ຊຶມ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 06 ລົງ​ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຜັ​ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແນວ​ທາງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຍັງ​ມີ​ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ; ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ; ທ່ານ ເຈິ່ນ​ເກິມ​ຕູ, ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ, ລັດ ແລະ ຜູ້​ແທນ 800 ທ່ານ.

ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັ​ນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັ​ກວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່ “ຈຸດ​ສຸມ, ເປັນ​ປະ​ຈຳ”, ຮັກ​ສາ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ແຕ່​ໄວ, ແຕ່​ໄກ ແລະ ສ້າງ​​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ບົນ​ພື້ນ​ຖານນັ້ນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັ​ກວ່າ ໃນ​ໄລ​ຍ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຕ້ອ​ງ​ສຸມ​ໃສ່ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່, ຄື: ເສີມ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ສ້າງ​ສັນສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ; ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າ​​ງປະ​ເທດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເປີດ​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່; ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ລວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ, ຍົກ​ສູງ​ບົດ​ບາດ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 7 ຍົກສູງກຳລັງຮັບມືກັບພະຍາດທີ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2 ເລກ 7 ຍົກສູງກຳລັງຮັບມືກັບພະຍາດທີ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNMISS

ຈຸດເດັ່ນຂອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນການຝຶກຊ້ອມລວມ ດ້ວຍການຕິດຕາມ ແລະ ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາໂຮງໝໍກາງສະໜາມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກສາກົນທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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