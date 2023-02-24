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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ: ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພການບິນແມ່ນໜ້າທີ່ແຖວໜ້າ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ທີ່ກອງປະຊຸມ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກຸມພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2023 ຂອງຄະນະກຳມະການ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພດ້ານການບິນແມ່ນໜ້າທີ່ແຖວໜ້າ. ພ້ອມທັງພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ອັບເດດລະບົບເອກະສານນິຕິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຄຳເຕືອນຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ:

“ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດ. ທີສອງ, ແມ່ນການຝຶກແອບ, ພວກເຮົາຕ້ອງຝຶກແອບຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ດ້ວຍໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍນັ້ນ, ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາທີ່ຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງການບິນພົນລະເຮືອນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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