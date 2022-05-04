ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກຂອງທິມຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້.
(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມການຈັດ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດຈັດງານມະຫາກຳລິກາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (Sea Games 31), ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ, ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມການຈັດ Sea Games 31; ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາທິມນັກກິລາຂອງຄະນະກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ບັກນິງ, ບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ ຈົ່ງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ກວດກາຄືນວຽກງານ, ໜ້າທີ່, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19… ເພື່ອໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກຂອງທິມຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ຕັ້ງໜ້າຝຶກອົບຮົມ ຕັດສິນໃຈແຂ່ງຂັນໃຫ້ບັນລຸຜົນງານສູງໃນ Sea Games 31.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)