Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄປກວດກາວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກຂອງທິມຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກຂອງທິມຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້.

    

(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມການຈັດ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວູດຶກດາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດຈັດງານມະຫາກຳລິກາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (Sea Games 31), ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານ, ໄປຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມການຈັດ Sea Games 31; ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາທິມນັກກິລາຂອງຄະນະກິລາ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ Sea Games 31 ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ບັກນິງ, ບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ ຈົ່ງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ກວດກາຄືນວຽກງານ, ໜ້າທີ່, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19… ເພື່ອໃຫ້ງານແຂ່ງຂັນບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກກິລາ, ຄູຝຶກຂອງທິມຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້, ຕັ້ງໜ້າຝຶກອົບຮົມ ຕັດສິນໃຈແຂ່ງຂັນໃຫ້ບັນລຸຜົນງານສູງໃນ Sea Games 31.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ startup ຫວຽດນາມ

ມີຫຼາຍຂະແໜງ, ຂົງເຂດຮັບຮູ້ລະດັບເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນ ເຖິງວ່າ, ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຕາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top