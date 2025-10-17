Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍວັນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບກິລາ ຄັ້ງທີ 8

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ມາຍວັນຈິງ ຢືນຢັນທັດສະນະລຸລ່ວງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນຂອງການພັດທະນາ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ມາຍວັນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກິລາຄັ້ງທີ 8 ອາຊຽນ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ກຳນົດທິດກິລາປະກອບສ່ວນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ມາຍວັນຈິງ ຢືນຢັນທັດສະນະລຸລ່ວງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ກຳລັງໜູນຂອງການພັດທະນາ. ຍຸດທະສາດພັດທະນາກິລາ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ກຳນົດ: ສ້າງພື້ນຖານກິລາໃຫ້ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເປັນມືອາຊີບ. ໃນຕະຫຼອດກວ່າ 30 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສ້າງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນກິລາຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ໃກ້ຊິດ, ແທດຈິງ, ມີກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍ.

        “ດ້ວຍຈິດໃຈສາມັກຄີ, ຮ່ວມມື, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາກິລາ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045”.

        ກອງປະຊຸມຈະຮັບຮອງເອົາ 3 ຖະແຫຼງການຮ່ວມ: AMMS-8, AMMS+ຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 5 ແລະ AMMS+ຈີນ ຄັ້ງທີ 2.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ແຟັງລັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top