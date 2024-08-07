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ຂ່າວສານ

ທ່ານສາດສະດາຈານ Carl Thayer: ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ

ເລື່ອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ເຫັນດີເລືອກຕັ້ງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນພັກ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ Carl Thayer (ພາບເອກະສານ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Sydney ໃນວັນທີ 05 ສິງຫາ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Carl Thayer, ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ອົດສະຕາລີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales, ຖືວ່າ, ເລື່ອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 13 ເຫັນດີເລືອກຕັ້ງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນພັກ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະສືບຕໍ່ມໍລະດົກຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ທີ່ປະໄວ້ໃຫ້ ແລະ ເດັດດ່ຽວ, ຢືດໝັ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ. ທ່ານສາດສະດາຈານ Carl Thayer ຖືວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ, ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ແລະ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍປານກາງສູງໃນປີ 2030. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ, ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຮອບດ້ານ, ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ເພີ່ມທະວີການປະກອບສ່ວນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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