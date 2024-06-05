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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ Jeff Merkley

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນຮັກສາການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ Jeff Merkley (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ Jeff Merkley, ປະທານອະນຸກຳມະການພາຍໃນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບກຳມາທິການຈັດສັນງົບປະມານສະພາສູງ ອາເມລິກາ.

ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນຮັກສາການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ຕາມທິດມີສະຖຽນລະພາບ; ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ… ສ່ວນທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ Jeff Merkley ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຄຳເຫັນຂອງລັດຖະມົນຕີຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານເອງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ກໍຄືບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ສຳລັບການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ເຂັ້ມແຂງ, ເອກະລາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ

ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລິມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ຄື ຍີ່ປຸ່ນ, ຝລັ່ງ, ເອຢິບ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ເກຼັກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
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