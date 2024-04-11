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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຣາຊິນ

ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຣາຊິນ Mauro Vieira (ພາບ: baoquocte.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຣາຊິນ Mauro Vieira, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 09 – 11 ເມສາ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ຫວຽດນາມ ຖື ບຣາຊິນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ຫວັງວ່າ, ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຈະນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mauro Vieira, ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ນັບທັງຂອບເຂດ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະໜູນຊ່ວຍ ບຣາຊິນ ໃນປີເປັນປະທານ G20 ຂອງ ບຣາຊິນ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ COP 30, ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2025 ຢູ່ ບຣາຊິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທ​ດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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