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ຂ່າວສານ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບ
  ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ​ປະ​ກອບ: qdnd.vn/)  

ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ພົນ​ເອກ ຟານ​ວັນ​ຢາງ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືທາບ​ທາມ​ຄຳ​ເຫັນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທະ​ເລ.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນນ​ະ​ໂຍ​ບາຍ​​ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື ເຊິ່ງ​ການ​ນຳຂັ້ນ​ສູງ 2 ຝ່າຍ​ໄດ້​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ 2 ຝ່າຍ​​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​​ເຂົ້າ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ສະ​ຫະ​ພັນ​ ລັດ​ເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ສືບຕໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ

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