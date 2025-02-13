ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ໂດຍໄວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສຳຄັນໃນປີ 2025. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢັ້ງຢືນຈະໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດໂດຍໄວ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຫວຽດນາມ ເມື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການທູດ, ຍົກສູງການພົວພັນກັບຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່, ຜ່ານນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.