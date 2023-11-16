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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 – 30 ພະ​ຈິກ

“ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 30 ພະຈິກ 2023 ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ລັດ ຍີ່ປຸ່ນ. "
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27  30 ພະຈິກ 2023 ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ລັດ ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນສະພາບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາວນານໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄື ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 17 ພະຈິກຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ ພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ອາດຈະຊ່ວຍສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຮັກສາການພົວພັນເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງປະສົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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