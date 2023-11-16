ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ວັນທີ 27 – 30 ພະຈິກ
ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ເມື່ອໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 30 ພະຈິກ 2023 ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ລັດ ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນສະພາບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາວນານໃນທຸກຂົງເຂດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄື ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”