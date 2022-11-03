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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ພົບ​ປະ​ຜູ້​ແທນ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ໃນແຂວງ​ຮ່າ​ຢ່າງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບ ຜູ້ແທນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ 39 ຄົນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 2.000 ຄົນ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນແຂວງຮ່າຢ່າງ ປີ 2022.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບ ຜູ້ແທນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ 39 ຄົນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 2.000 ຄົນ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນແຂວງຮ່າຢ່າງ ປີ 2022.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບ ຜູ້ແທນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ 39 ຄົນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 2.000 ຄົນ ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນແຂວງຮ່າຢ່າງ ປີ 2022. ນີ້ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ນຳໜ້າໃນບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ມີຫຼາຍຄຸນງາມຄວາມດີປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນບໍລິເວນ.

        ກ່າວຄໍາເຫັນຢູ່ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທ່ານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ, ປະເທດຊາດຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງການ ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາບຸກຄົນຫຼັກແຫຼ່ງຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງດີເດັ່ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ. ທ່ານປະທານປະເທດເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ ຈົ່ງເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອົງອາດກ້າຫານ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນ ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ, ເປັນແວນແຍງໃຫ້ລູກຫຼານ ແລະ ປະຊາຊົນ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດປັດໄຈຕັ້ງໜ້າ ໃນບັນດາຂະບວນການຂອງທ້ອງຖີ່ນ; ຂົນຂວາຍ, ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານ, ຂອງບ້ານເຮົາພ້ອມກັນບຸກບືນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ປ້ອງກັນຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ອະນຸລັກ, ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ, ສິລະປະມູນເຊື້ອເຊົາເຜົ່າ; ສຶກສາອົບຮົມໄວໜຸ່ມ, ຜ່ານນັ້ນສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັກແພງກັນໃນປະຊາຄົມ, ປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງກຳລັງແຮງ ຫວຽດນາມ, ຄຸ່ນຄ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມື້ນີ້ ແລະ ມື້ຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາແລ້ວ, ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
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