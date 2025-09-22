Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເດີນທາງໄປຮອດ ນິວຢອກ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 80

ຕາມແຜນການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ, ມີບັນດາບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສຸດຍອດຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 80
(ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ)

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສຸດຍອດສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 80, ສົມທົບກັບການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ.

        ຕາມແຜນການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະປະຊາຊາດ, ມີບັນດາບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສຸດຍອດຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 80 ແລະ ເຫດການຂັ້ນສູງທົ່ວໂລກພິເສດກ່ຽວກັບການກະທຳດິນຟ້າອາກາດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ສົ່ງສານຢືນຢັນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈະມີບັນດານພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສຸດຍອດສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຄວນ​ເປັນ​ບັນ​ດາ​ຄ່​ູ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອ​ມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຈີນ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຄວນ​ເປັນ​ບັນ​ດາ​ຄ່​ູ​ຮ່ວມ​ມື​ພ້ອ​ມ​ກັນ​ພັດ​ທະ​ນາ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບາດກ້າວເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນເປັນໄລຍະຍາວ, ຂະນະທີ່ນີ້ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ທຳອິດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຈີນນັບແຕ່ປີ 2019.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top