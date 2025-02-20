ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບລົດໂອໂຕ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ
ວັນທີ 18 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານອາດຈະປະກາດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບລົດໂອໂຕ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາ, ເລີ່ມແຕ່ລະດັບ 25% ໃນເດືອນ ເມສາ ຈະມາເຖິງ. ຕາມທ່ານ Donald Trump ແລ້ວ, ອັດຕາພາສີສຳລັບລົດໂອໂຕນຳເຂົ້າຈະແມ່ນປະມານ 25%, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາພາສີສຳລັບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຢາຈະຢູ່ລະດັບ 25% ແລະ ຈະສູງກວ່າພາຍຫຼັງ 1 ປີ. ທ່ານກໍ່ສົ່ງເສີມບັນດາປະເທດອື່ນສ້າງໂຮງງານ ແລະ ຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນນີ້ຢູ່ ອາເມລິກາ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຈັດວາງພາສີ.
ໃນອາທິດກ່ອນ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຕົກລົງຈັດວາງພາສີ “ແບບໄປກັບ” ສຳລັບທຸກຄູ່ຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ບັນດາປະເທດນີ້ມີໂອກາດເພື່ອເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອາເມລິກາ.