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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກະກຽມປະກາດອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບ ເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມ

ທ່ານຈະປະກາດລະດັບພາສີອາກອນ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ” ໃນວັນທີ 11 ຫຼື 12 ກຸມພາ, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດເກືອບຄືວ່າໃນທັນທີ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: REUTERS/TTXVN)

 ວັນທີ 08 ກັນຍາ, ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະປະກາດອັດຕາພາສີໃໝ່ 25% ສຳລັບສິນຄ້າປະເພດ ເຫຼັກກ້າ ແລະ ອາລູມີນຽມ ທັງໝົດທີ່ນຳເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ນຳໃຊ້ນອກຈາກອັດຕາພາສີທີ່ພວມປະກາດໃຊ້ສຳລັບເຫຼັກກ້າ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະປະກາດລະດັບພາສີອາກອນ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ” ໃນວັນທີ 11 ຫຼື 12 ກຸມພາ, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດເກືອບຄືວ່າໃນທັນທີ.

ໃນອາຍຸການທຳອິດຂອງຕົນ, ທ່ານ Donald Trump ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບ ເຫຼັກກ້າ ແລະ 10% ສຳລັບ ອາລູມີນຽມ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ສະໜອງໂຄຕາຍົກເວັ້ນພາສີສຳລັບຄູ່ຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ການາດາ, ເມັກຊີໂກ ແລະ ບຣາຊິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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