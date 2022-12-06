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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk yeol ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢ່າງສົມກຽດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕາມພິທີທາງການສູງສຸດ.
  (ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 – 06 ທັນວາ. ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອຸນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕາມພິທີທາງການສູງສຸດ.

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ: ແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນດ້ານການທູດ

ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ: ແບບຢ່າງຂອງການພົວພັນດ້ານການທູດ

ປະຈຸບັນ, ຄິດສະເລ່ຍແຕ່ລະເດືອນ ມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດກວ່າ 1.000 ຖ້ຽວ. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງ 2 ປະເທດໄປມາຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພວມຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງທີ່ໂລກລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.
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