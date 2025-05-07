ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິລັງກາ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ, ພົບປະກັບການນຳລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່່າ ບັນດາການແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກັບການນຳຫວຽດນາມ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະເປີດບັນດາແງ່ຫວັງຮ່ວມມືອັນເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ເມື່ອພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີໂດຍຖືວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງສູງ, ສອງປະເທດ ຈະປັບປຸງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນຳການພົວພັນຂຶ້ນສູງລະດັບສູງໃຫມ່ ເມື່ອມີເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຄວາມເຫັນດີຈາກສອງຝ່າຍ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິນແທງເໝີ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກັບປະທານາທິບໍດີ ສີລັງກາ Anura Kumara Dissanayaka.