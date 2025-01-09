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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ ຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສິງກະໂປ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນເຟືອກແອັງ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Tharman Shanmugaratnam (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 07 ມັງກອນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິງກະໂປ ເຈິ່ນເຟືອກແອັງ ໄດ້ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ Tharman Shanmugaratnam.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Tharman Shanmugaratnam ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສິງກະໂປ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ພະລັງງານສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ໃບຢັ້ງຢືນກາກບອນ, ການເງິນ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈິ່ນເຟືອກແອັງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງກວ່າເກົ່າ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ 2025

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມັງກອນ 2025, ຢູ່ ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
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