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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ V.Putin ຢັ້ງຢືນລະດັບການເຕີບໂຕ 3,6% ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລັດເຊຍ ປີ 2023

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບຸລິມະສິດຂອງ ລັດເຊຍ ຍັງແມ່ນລາຍຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ, ກໍຄືຄວາມຜາສຸກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
(ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ຢັ້ງຢືນລະດັບການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລັດເຊຍ ໃນປີຜ່ານມາແມ່ນ 3,6%. ການນຳ ລັດເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2023 ສູງກວ່າການຄາດຄະເນ. ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຄິດສະເລ່ຍໃນທົ່ວໂລກແມ່ນ 3%, ໃນຂະນະທີ່ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດພັດທະນາແມ່ນ 1,5%. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕບັນລຸໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ກຳລັງພາຍໃນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບຸລິມະສິດຂອງ ລັດເຊຍ ຍັງແມ່ນລາຍຮັບ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ, ກໍຄືຄວາມຜາສຸກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວາລະສານ Foreign Policy, ທ່ານ Gita Gopinath, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຜູ້ທີໜຶ່ງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ລັດເຊຍ ພວມພັດທະນາດີກວ່າການຄາດຄະເນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕາມຕົວເລກຂອງກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ມັງກອນ ປີ 2024, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 1.700 ໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງມີຜົນສັກສິດ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 22,1 ຕື້ USD. ເລື່ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດແມ່ນພາລະກຳຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
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