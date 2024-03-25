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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ປະກາດວັນທີ 24 ມີນາ ແມ່ນວັນໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດ ພາຍຫຼັງເຫດກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ມົດສະກູ

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາອົງການພິເສດ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງລັດເຊຍ ພວມສືບສວນເຫດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ບັນດາກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດກຳນີ້ຈະຕ້ອງຖືກປັບໄໝລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ Kremlin.ru)

ວັນທີ 23 ມີນາ, ກ່າວຄຳເຫັນຜ່ານຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງເຫດບຸກໂຈມຕີຢູ່ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ປະກາດວ່າ: ວັນທີ 24 ມີນາ ແມ່ນວັນໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດ ເພື່ອອາໄລຫາບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນເຫດກໍ່ການຮ້າຍທີ່ນອງເລືອດນີ້. ຕາມບົດລາຍງານອັບເດດຂອງຄະນະກຳມະການສືບສວນສະຫະພັນລັດເຊຍ, ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນ 133 ຄົນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Maria Zakharova, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາອົງການພິເສດ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງລັດເຊຍ ພວມສືບສວນເຫດບຸກໂຈມຕີ ແລະ ບັນດາກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດກຳນີ້ຈະຕ້ອງຖືກປັບໄໝລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ “ສະໜັບສະໜູນທຸກຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານຄືນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ ແລະ ກ່າວປະນາມການກະທຳນີ້ພາຍໃຕ້ທຸກຮູບການ ແລະ ການສະແດງ ກໍ່ຄືບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ໃດໆທີ່ມີການກໍ່ການຮ້າຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນານີ້ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
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