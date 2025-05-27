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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Emmanuel Macron ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 25 – 27 ພຶດສະພາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ.

        ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ Emmanuel Macron ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ. ການຢ້ຽມຢາມກໍ່ແມ່ນປະເທດທຳອິດໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ 3 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາ, ລວມມີ: ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ. ຕິດຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາ ໃນຄັ້ງນີ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫຼາຍທ່ານໃນລັດຖະບານ ຝລັ່ງ. ຄາດວ່າ, ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ຈະປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ສາທາລະນະສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ferdinand Marcos Jr ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ; ໂດຍຖືວ່າ ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ, ພະລັງງານທົດແທນ.
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