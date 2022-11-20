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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ AIPA 43

ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

  ທີ່ການເຈລະຈາ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA 43) ຢູ່ ກຳປູເຈຍ.

ໃນການເຈລະຈາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Heng Samrin, ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພານັບທັງ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນທ້າຍປີ 2022 ຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ (ເດືອນ ທັນວາ 2022), ເພື່ອແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເງິນ. 2 ຝ່າຍສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເຊິ່ງ 2 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມ ຫຼື ລ້ວນແຕ່ເປັນສະມາຊິກ.

ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ການນຳ 2 ທ່ານຖືວ່າ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
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