ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ AIPA 43
ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA 43) ຢູ່ ກຳປູເຈຍ.
ໃນການເຈລະຈາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Heng Samrin, ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລັດຖະສະພານັບທັງ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດໃນທ້າຍປີ 2022 ຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ (ເດືອນ ທັນວາ 2022), ເພື່ອແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເງິນ. 2 ຝ່າຍສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ 2 ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເຊິ່ງ 2 ປະເທດ ໄດ້ລົງນາມ ຫຼື ລ້ວນແຕ່ເປັນສະມາຊິກ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ 2 ປະເທດ.